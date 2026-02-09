idefix, yeni lansmanıyla e-ticarette “Alışılmadık Alışveriş” dönemini başlatıyor!

Türkiye’nin yerli ve milli markası idefix, yeni lansman dönemiyle birlikte marka iletişimini ve alışveriş deneyimini yeniden yorumluyor. “Alışılmadık Alışveriş” yaklaşımını merkezine alan idefix, tüketicileri daha özgün, alışılmadık ve fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimine davet ediyor.

Yeni lansman filmiyle idefix, e-ticaret alışverişinde kanıksanan kalıplara meydan okuyor. Film; sıradanlaşmış alışveriş alışkanlıklarını ters yüz ederek izleyicilere alışılmadık fırsatlar, alışılmadık indirimler ve alışılmadık ürünler sunduğunu belirtiyor.

Animasyon ile dikkat çekici konsepti bir araya getiren yaratıcı dil, izleyiciyi alışverişte "alışılmışın dışında seçeneklere" davet ederken; idefix'in sunduğu renkli, beklenmedik ve keyifli alışveriş yolculuğunun altını çiziyor.

Üstelik idefix premium'la alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşıyarak, Ücretsiz kargo, 2 kat idealpuan, ücretsiz Tivibu Go ve Muud üyelikleri, hediye kahve ve ilk iki ay ayda sadece 1 TL gibi avantajları tek bir üyelikte buluşturan, alışverişten günlük yaşama uzanan daha keyifli, kazançlı ve ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor.