Esenyurt'ta dehşet anları: Sokak ortasında kurşun yağdırdı
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokakta aralarında husumet bulunan kişi ile karşılaşınca olan oldu. Saldırgan şahıs silahla 4 el ateş ederek adamı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, C.A. (46) isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan A.A.'ya (48) sokakta silahlı saldırı düzenledi.
4 el ateş ettikten sonra saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. A.A.'nın kaldırıldı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.