Esenyurt'ta dehşet anları: Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 19:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokakta aralarında husumet bulunan kişi ile karşılaşınca olan oldu. Saldırgan şahıs silahla 4 el ateş ederek adamı vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.