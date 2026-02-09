Ankara'da korku dolu anlar! Sosyal tesisini sauna bölümünde yangın çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan belediyeye ait sosyal tesiste yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısında yükselirken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında binada kimsenin olmadığı bildirilirken alevler kontrol altına alındı.
Korkutan olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde Barıştepe Mahallesi 734'üncü Cadde'de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
BİNADA KİMSE YOKTU
Yangın esnasında içeride kimse olmadığı öğrenilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.