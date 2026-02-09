Ankara'da korku dolu anlar! Sosyal tesisini sauna bölümünde yangın çıktı

Korkutan olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde Barıştepe Mahallesi 734'üncü Cadde'de bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin sauna bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.