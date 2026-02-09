Afyonkarahisar'da tesiste korku dolu anlar: Metan gazı patladı

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı olarak hizmet veren katı atık bertaraf tesisinde metan gazı patlamadı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gaz patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.