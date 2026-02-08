Yeni nesil çetelerin sarı kuryeleri! 10 bin TL’ye tetikçi oldu | Kurşun yağdırıp kaçtılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece’de bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan yeni nesil suç çetesini film gibi bir operasyonla çökertti. Saldırıda silahın ticari taksi bagajında taşındığı ve tetikçinin olay yerine başka bir taksiyle gittiği "taksi kurye" yöntemi ilk kez bu kadar net görüntülendi. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş operasyona ilişkin detayları aktardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerini kurşun yağmuruna tutan yeni nesil suç çetesini film gibi bir operasyonla çökertti. YENİ NESİL ÇETELERİN SARI KURYELERİ! Büyükçekmece'de yaşanan kurşunlama olayının perde arkasını aralayan A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, "Plakalar belirlendi, sadece taksi plakaları belirlenmekle kalmadı, aynı zamanda tamamının da yakalandığını belirterek başlamış olalım. Senin de ifade ettiğin gibi Büyükçekmece'de bu sefer bu yeni nesil suç çeteleri yüzünü gösterdi. Yine bir iş yerini kurşunladıkları görülüyor ama ardından da yine yakalandıklarını görmüş olacağız" sözleriyle operasyonun başarısına dikkat çekti. Olayın dakika dakika dökümünü yapan Karataş, "Saat 04.20'de sokağa bir taksi geliyor. Tetikçi bagajdan saldırıda kullanacağı silahı alıyor. Taksi sokaktan ayrılıyor. Bak ilk gelen taksi bagajında bir silah getiriyor ve saldırıyı gerçekleştirecek olan bu saldırgan taksinin bagajından silahı alıyor" ifadelerini kullandı.

"TAKSİ KURYE" YÖNTEMİYLE ADIM ADIM SALDIRI Suç örgütlerinin deşifre olmamak için başvurduğu yeni yöntemi anlatan Karataş, "Şu anda yeni nesil suç çetelerinin sarı taksileri nasıl kullandığını görüyoruz. Burada 'taksi kurye' yöntemi uygulanıyor. Tetikçi saat 04.36'da sokağa gelen başka bir taksiye binerek belirlenen marketin bulunduğu sokağa gidiyor ve saat 04.44'te orayı kurşun yağmuruna tutuyor. Saldırının ardından yine geldiği taksiyle uzaklaşıyor" dedi. Taksicilerin bu çarkın içine dahil edildiğini belirten Karataş, "Taksiciler araçlarında ne taşıdığını bilmeli. Burada açık ve net bir şekilde ne taşıdığını biliyor. Çünkü aracı kenara çekiyor, tetikçi geliyor, silahı bagaja bırakıp kayıplara karışıyor" sözleriyle taksilerin suç aleti olarak kullanılmasına vurgu yaptı.