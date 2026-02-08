Siirt’te ortalık savaş alanına döndü! Taşlı sopalı kavgada 15 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 21:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Siirt’te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.