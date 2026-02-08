Muğla'da korkunç olay! Sahilde erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 22:37 Son Güncelleme: 08 Şubat 2026 22:53

Muğla'da Kayacık Sahili'nde vatandaşlar bir kişiyi hareketsiz yatarken fark etmesi üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yapılan kontrolde erkek şahsın vücudunun bir kısmının parçalandığı ve hayatını kaybettiği tespit etti. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.