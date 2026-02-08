Muğla'da korkunç olay! Sahilde erkek cesedi bulundu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Muğla'da Kayacık Sahili'nde vatandaşlar bir kişiyi hareketsiz yatarken fark etmesi üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yapılan kontrolde erkek şahsın vücudunun bir kısmının parçalandığı ve hayatını kaybettiği tespit etti. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.
Sahil kenarında hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.