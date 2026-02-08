Mardin'de boğazına yabancı cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evdeyken boğazına yabancı cisim kaçan 4 yaşındaki Ensar K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay dün Kızıltepe ilçesi Körsu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre evde bulunduğu sırada boğazına yabancı bir cisim kaçtığını fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ensar K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ensar K.'nin cenazesi, Körsu Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.