Kayseri’de ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 metreden bahçeye uçtu: Facianın eşiğinden dönüldü!

Kayseri’nin Talas ilçesinde direksiyon başına geçen 17 yaşındaki ehliyetsiz genç, kontrolünü kaybettiği otomobille 5 metrelik bahçe duvarından aşağı uçtu. Demir korkulukları parçalayıp metrelerce yüksekten bahçeye çakılan araçtan sağ çıkan gencin hayatta kalması "mucize" olarak nitelendirilirken, bölgeye çok sayıda acil servis ekibi sevk edildi.

Olay, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Erciyes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz 17 yaşında olan ve ehliyeti bulunmayan A.Ö. idaresindeki 38 SD 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrulmaya başladı. Yol kenarındaki demir korkulukları kağıt gibi yırtan araç, yaklaşık 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından aşağı hızla düştü.

FOTOĞRAF: İHA EKİPLER BÖLGEYE SEFERBER OLDU Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde ve kazanın yaşandığı bahçede güvenlik koridoru oluştururken, itfaiye ekipleri araçta sıkışma ihtimaline karşı teyakkuza geçti. Sağlık görevlileri, hurdaya dönen araçtan çıkarılan genç sürücü A.Ö.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.