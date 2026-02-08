Kayak merkezine gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 3 yaralı

Kastamonu'da kayak merkezine gitmek isteyen ailenin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu-Çankırı kara yolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 61 RK 565 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, M.G., A.Ö. ve F.Ö. yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Ailenin hafta sonu tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.