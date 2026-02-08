Ehliyetsiz sürücü 5 metrelik bahçe duvarından uçtu: 1 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, 5 metrelik bahçe duvarından uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Erciyes Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, A.Ö. (17) yönetimindeki 38 SD 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları aşarak, 5 metrelik bahçe duvarından aşağı uçtu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.Ö.'yü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.