Düşen kaya facia yarattı! Tren raydan çıktı: Yolcular otobüslerle tahliye edildi

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında büyük bir kaya parçasının düşmesi nedeniyle raydan çıktı.

Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Trendeki yaklaşık 150 yolcu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.