Aydın'da duygulandıran anlar! Kayalıklara takılan Türk bayrağını canı pahasına kurtardı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer ve eşi Funda Akbaş (41) çifti doğa yürüyüşü yapmak için Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Ballıkaya mevkisine gitti. Akbaş çifti, yürüyüşleri esnasında kayalıklara takılmış ve yırtılmış bir Türk bayrağını görmeleri üzerine harekete geçti. Tehlikeye rağmen Ömer Akbaş, tırmanarak bayrağı kayalıklardan alıp, 3 kere öpüp alnına koydu. Ardından çift, bayrağı yanlarına alarak evlerine döndü.

Foto: DHA

"BUGÜN DOĞUM GÜNÜM VE BU BANA EN GÜZEL HEDİYE OLDU"

Yürüyüş esnasında Türk bayrağının kayalıklara takılı halde olduğunu gördüklerini belirten Ömer Akbaş, "Eşimle birlikte doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Gezinti esnasında uçurumun kenarında Türk bayrağımızı gördük. Bayrağımızı orada öyle bırakmaya içimiz el vermedi ki bize de yakışmaz zaten. Ben de zor da olsa bayrağımızı bulunduğu yerden almak için kayalıklara tırmandım ve sonunda da bayrağımızı aldım. Bugün doğum günüm ve bu bana en güzel hediye oldu. Bundan güzel hediye olamazdı" dedi.