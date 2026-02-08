Ardahan-Şavşat kara yoluna dikkat! Tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken özellikle yüksek noktalarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle tipi görüş mesafesini düşürdü, buzlanmaya neden oldu.
Ulaşımın aksaması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı. Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.