Aksaray’da korku dolu anlar! Müstakil ev alev alev yandı

Fotoğraf (İHA)

Evde kimse olmadığı sırada müştemilatta çıkan yangın eve de sıçradı. Mahalle sakinleri, yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.