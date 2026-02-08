Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de gece saatlerinde Girit Adası açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) tarafından kaydedilen verilere göre, depremin yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-02-08
Saat:01:33:20 TSİ
Enlem:35.18833 N
Boylam:23.55667 E
Derinlik:9.19 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2026-02-08 01:33:20 35.18833 23.55667 9.19 MW 5.0 Akdeniz
2026-02-08 01:08:10 39.2575 29.02028 7.66 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-08 01:04:18 35.40972 25.95194 4.52 ML 2.6 Ege Denizi
2026-02-08 00:52:57 36.97306 28.24083 8.44 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2026-02-08 00:48:53 39.11944 28.30389 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-08 00:36:43 39.18639 28.25417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-08 00:10:37 39.16222 28.3275 5.51 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-08 00:09:01 38.195 38.12278 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-08 00:01:00 38.32194 38.81083 7.71 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2026-02-07 23:49:14 38.31972 38.79056 9.75 ML 1.6 Kale (Malatya)
2026-02-07 23:49:06 38.59556 27.3 9.6 ML 1.5 Yunusemre (Manisa)
2026-02-07 23:40:13 39.25222 29.00528 8.47 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-07 23:30:37 39.17111 28.27278 7.23 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 23:27:19 38.59694 27.28722 7.0 ML 2.8 Yunusemre (Manisa)
2026-02-07 23:24:11 39.175 28.27167 6.21 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 23:22:07 38.36667 38.79167 8.02 ML 0.9 Kale (Malatya)
2026-02-07 22:45:05 39.18389 28.28361 7.25 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 22:20:07 38.12611 38.32611 6.99 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2026-02-07 21:54:13 39.15861 28.25222 5.28 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 21:42:15 39.97611 28.10083 10.2 ML 2.9 Susurluk (Balıkesir)
2026-02-07 21:41:23 39.18667 28.29528 5.44 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 21:21:45 39.25306 28.95139 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-02-07 21:13:27 39.20167 28.08417 5.11 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 20:45:08 39.17361 28.26139 12.43 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-07 20:22:55 39.14972 28.21028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)