Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 02:13

Akdeniz’de gece saatlerinde Girit Adası açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) tarafından kaydedilen verilere göre, depremin yerin 9.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.