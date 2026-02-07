Yaylakavak Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Karpuzlu'daki Yaylakavak Barajı'nda su seviyesinin üst sınıra ulaşması nedeniyle baraj kapaklarının açılacağı duyurulurken, Çine Çayı kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlara taşkın riskine karşı uyarı yapıldı.

Çine Kaymakamlığı, Karpuzlu ilçesinde bulunan Yaylakavak Barajı'nda su seviyesinin üst sınıra ulaşması nedeniyle baraj kapaklarının açılacağını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, baraj kapaklarının açılacağı bildirildi. Duyuruda, özellikle Çine Çayı kenarında bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşların, oluşabilecek taşkın riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Yetkililer, vatandaşların Çine Çayı kenarına yaklaşmamaları gerektiğini vurgulayarak, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.



Çine Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Karpuzlu ilçesinde bulunan Yaylakavak Barajının su seviyesinin üst sınıra ulaşmasından dolayı baraj kapakları açılacaktır. Çine Çayı kenarında bulunan mahallelerdeki vatandaşlarımızın oluşabilecek taşkından olumsuz etkilenmemeleri için tedbirli ve dikkatli olmaları ve vatandaşlarımızın Çine çayı kenarına yaklaşmamaları kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.