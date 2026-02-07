Trabzon'da denizde cansız beden bulundu: Kimliği belli oldu
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trabzon’da yaşayan 20 yaşındaki Mehmet Dayısı’nın denizde cansız bedeni bulundu. Dayısı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Trabzon'da yaşayan Mehmet Dayısı'nın (20) denizde cansız bedeni bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin, Mehmet Dayısı'na ait olduğunu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Mehmet Dayısı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.