Tokat'ta kereste fabrikasının silosundaki yangın kontrol altına alındı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının silosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının silosunda çıktı. Silodan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı.