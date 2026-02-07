Yozgat'ta şüpheli düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleti tarafından kent merkezinde yapılan 'Düzensiz Göçle Mücadele' çalışması çerçevesinde, şüpheli görülen Irak uyruklu M. M. K. K. isimli düzensiz göçmen, yapıan kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenin buradaki işlemlerinin ardırdan sınır dışı edildiği öğrenildi.