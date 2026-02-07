Sultangazi'de aynı markete 5 ayda 2. saldırı

Sultangazi'de bir markete dün akşam saatlerinde yüzleri maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu iş yeri sahibi E.C. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçmayı başardı. Dikkat çeken detay ise aynı marketin 5 ay önce de benzer şekilde silahlı saldırıya uğramış olması. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında 50.Yıl Mahallesi E Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, markete girerek iş yeri sahibi E.C.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda E.C., kasığından ve bacağından yaralanırken, şüpheliler yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.C. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde çalışma yaptı.

AYNI MARKET 5 AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan aynı marketin 5 ay önce de kurşunlandığı, iş yeri sahibinin adli makamlara başvurmasının ardından kendisine polis ekiplerince bir süre koruma tahsis edildiği iddia edildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.