Ödemiş-Salihli yolunda heyelan

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ödemiş-Salihli yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Ödemiş-Salihli yolunun 2'nci kilometresinde heyelan meydana geldi. Bölgede etkisini gösteren sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu. Heyelan sebebiyle yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede yaptığı temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat sonra yol yeniden trafiğe açıldı.