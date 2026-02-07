Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar anısına belgesel hazırlandı

Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncülerinden Özdemir Bayraktar’ın anısına hazırlanan belgesel yayımlandı. Selçuk Bayraktar, belgeselin YouTube’daki ilk gösterimini sosyal medyadan duyurdu. Yapımda Bayraktar’ın mühendislik yolculuğu, milli teknoloji ideali uğruna verdiği mücadele ve bıraktığı miras; ailesi ve yakınlarının anlatımıyla ele alınıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın anısına hazırlanan belgesel yayımlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımla, belgeselin YouTube'daki ilk gösterimine ilişkin bilgi verdi.

ADIM ADIM MİLLİ TEKNOLOJİ İDEALİ

Yapım, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine yön veren, Türk insansız hava araçlarının fikir babası Özdemir Bayraktar'ın iz bırakan yaşam öyküsünü ve Türkiye'nin geleceği adına adanmışlıkla verdiği mücadeleyi ele alıyor.

Belgeselde, Bayraktar'ın mühendislik yolculuğu, milli teknoloji ideali uğruna verdiği emek ve geride bıraktığı güçlü miras dikkat çekiyor.

Bilgi ve tecrübeyi idealler, hayaller ve vatan sevgisiyle hayata taşıyan, vizyonu ve projeleriyle yeni nesillere ışık tutan bir mühendisin yolculuğunu ekrana getirecek olan belgeselde, Bayraktar'ı, hikayesine adım adım tanıklık eden ailesi, en yakınları ve dostları anlatıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün saat 21.00'de TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.