Markete gidiyorum dedi 42 gün sonra kafede çıktı

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 22:23 Son Güncelleme: 07 Şubat 2026 22:25

Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "markete gidiyorum" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki genç kız, 42 gün boyunca kayıp olarak arandı. Ailesinin yoğun arama çabaları ve polisin sürdürdüğü operasyonlar sonucunda genç kız, şehir merkezindeki bir kafede bulundu.