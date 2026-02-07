Markete gidiyorum dedi 42 gün sonra kafede çıktı
Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "markete gidiyorum" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki genç kız, 42 gün boyunca kayıp olarak arandı. Ailesinin yoğun arama çabaları ve polisin sürdürdüğü operasyonlar sonucunda genç kız, şehir merkezindeki bir kafede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 tarihinde evden "Markete gidiyorum" diyerek ayrılan Sude Solak'tan (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bir kafede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.