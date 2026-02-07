Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu; 1 yaralı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan araç şarampole uçtu, sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Vezirhan kara yolu Karağaç mevkiinde meydana geldi. Gölpazarı'ndan Vezirhan istikametine seyir halindeki 26 ACL 692 plakalı otomobilin sürücüsü Betül K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Betül K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.