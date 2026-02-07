Kırşehir'de fırınlarda Ramazan hazırlıkları başladı

Ramazan ayına sayılı günler kala Kırşehir'de fırınlarda Ramazan pidesi hazırlıkları başladı. Kent genelinde fırıncılar, Ramazan ayında oluşabilecek yoğunluk için personel sayılarını arttırarak hazırlıklarını tamamladı.

Kırşehir'de fırıncılık yapan Abdurrahman Sevik, Ramazan ayı için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Sevik, Ramazan ayının başlamasıyla yoğunluk oluşacağını söyledi. Bir diğer fırıncı Celal Sert ise Ramazan ayının başlamasıyla birlikte çalışma temposunun artacağını söyledi. Sert, Ramazan boyunca tırnaklı, kıymalı ve yumurtalı pide çeşitleri üretileceğini ve fırınların sahura kadar açık olacağını belirtti. Fırıncılar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kent genelinde pide üretiminin artmasını bekliyor.