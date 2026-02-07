Esenyurt'ta iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren M.S. (24) ile gözcülük yapan M.Ü. (23) yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Ocak'ta Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin iş yerine yaya olarak geldiğini, yanında bulunan silahla ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştığını belirledi. İncelemelerin devamında, saldırganın kaçış sırasında olayda kullandığı silahı yere attığı, yakın bir sokakta başka bir kişiyle buluştuktan sonra bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Olayda kullanılan silah muhafaza altına alındı.Yapılan saha çalışmaları sonucunda, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.S. ile gözcülük yaptığı tespit edilen M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma', 'Mala Zarar Verme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin iş yerine doğru yürüdüğü, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı