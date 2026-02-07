Erzurum'da can pazarı! Cip ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametine seyir halinde olan Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı; polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

CİP DEMİR YIĞININA DÖNDÜ: KURTULAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, adeta kağıt gibi ezilen cipin içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Katılmış ile araçta yolcu olarak bulunan Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan 4 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.