Erzurum'da can pazarı! Cip ile tır kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü
Erzurum-Tortum kara yolunda meydana gelen feci trafik kazasında, bir cip ile yabancı plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığınına dönen cipte bulunan 4 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılabildi.
Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametine seyir halinde olan Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta ekipler yağdı; polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
CİP DEMİR YIĞININA DÖNDÜ: KURTULAN OLMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, adeta kağıt gibi ezilen cipin içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Katılmış ile araçta yolcu olarak bulunan Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye erlerinin titiz çalışmasıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan 4 kişinin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI
Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaşanan feci olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Üzücü bir olay. Aracın TIR'la çarpışması sonucu 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmeleri hava ve yolun koşullarına göre hız limitlerine ve kurallara uymalarını önemle hatırlatıyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, ismi henüz öğrenilemeyen Gürcistan plakalı TIR'ın şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.