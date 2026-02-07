D100 kara yolunda kaza yapan araç ters döndü, sürücü yaralandı

Kocaeli D100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ters döndü, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze D100 kara yolunda ilerleyen bir otomobilin kaza yapması neticesinde araç ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.