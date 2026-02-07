Anne sevgisi sınır tanımıyor! 14 yıl boyunca engelli oğlunu sırtında taşıdı

Anne Özşahin, aynı zamanda zihinsel engelli olan oğlunun eğitimi, tedavisi ve bakımı için büyük çaba gösteriyor. Gündüzleri oğlunun gereksinimlerini yerine getiren Özşahin, akşamları da 3 yıl önce Alzheimer hastası olan eşinin bakımı ile ev işlerini yapıyor.

Oğlunu 2 yaşına gelmesine rağmen emekleyememesi üzerine hastaneye götürdüğünü, burada gevşek kas sendromu teşhisi konulduğunu belirten Özşahin, birkaç kez ameliyat edildiğini anlattı.

Anne Kezban Özşahin, AA muhabirine, karşılaştığı zorluklara rağmen oğluna ve eşine bakmanın kendisi için en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Fotoğraf (AA)

Oğlunu 14 yıl sırtında taşıyarak okula, 25 yıldır da fizik tedaviye götürdüğünü dile getiren Özşahin, "Gücüm yetmiyor artık diyene kadar götüreceğim. Burak oralara çok hevesli, heyecanlı gidiyor. Ben onun hevesini nasıl kırayım da evde bırakayım." dedi.

Oğlunun öğrenmeye çok hevesli olduğunu vurgulayan Özşahin, "Burak çok azimli. Ben de onun hem eli hem ayağıyım. Onun azmini ben yerde koyamam. Burak'ın başına geçerken, 'Allah'ım, sen verdin, senin emanetin, ben bir çobanım. Ömrümün sonuna kadar oğluma hizmet ederim' diyorum." ifadesini kullandı.

Oğluyla ilgilenirken hiç yorulmadığını anlatan Özşahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de harp ederken Seyit Onbaşı 250 kiloyu kendisi kaldırmadı, peygamberler onun elinden tuttu. Benim elimden de tutuyorlar. Burak 77 kilo, 10 kiloyu kaldırırken zorlanıyorum ama Burak'ı kaldırırken hiç zorlanmıyorum, kaldırıyorum, sırtıma alıyorum. Ben 58 yaşındayım, 108 yaşında da olsam aynı mücadeleyi, aynı davranışı yine yaparım. Oğlumdan ömrümün sonuna kadar vazgeçmem."

Özşahin, engelli bireylerin dört duvar arasında kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi.