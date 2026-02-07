Almanya’da Türk kondüktöre bilet vahşeti! Gaziantepli gurbetçi son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Ludwigshafen kentinde kondüktör olarak görev yapan iki çocuk babası gurbetçi Serkan Çağlar, bilet sorduğu Yunan uyruklu bir yolcu tarafından feci şekilde darp edilerek katledildi. Tüm Almanya'yı ayağa kaldıran vahşetin ardından memleketine uğurlanan talihsiz gurbetçi, Gaziantep'te Türk Bayrağı ve çok sevdiği takımın formasıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Almanya'nın Ludwigshafen kentinde meydana geldi. BİLET SORDUĞU İÇİN CANINDAN OLDU 36 yaşındaki iki çocuk babası Serkan Çağlar, görevli olduğu trende rutin bilet kontrolü yaparken Yunan uyruklu bir yolcunun saldırısına uğradı. Gözü dönmüş saldırgan, bilet göstermek yerine Çağlar'ın başına sert darbeler indirerek talihsiz adamı kanlar içinde yere yığdı. Yolcuların dehşet dolu bakışları arasında ağır yaralanan Çağlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

36 yaşındaki iki çocuk babası Serkan Çağlar KATİL ZANLISI KISA SÜREDE YAKALANDI Almanya'da büyük infial yaratan cinayetin ardından Alman polisi geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen ve Almanya'da herhangi bir ikamet kaydı bulunmayan 26 yaşındaki Yunan uyruklu şüpheli, emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer zanlı hakkında, "İlk etapta 'adam öldürme' suçlamasıyla tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı. GAZİANTEP'TE GÖZYAŞLARI SEL OLDU Gurbetçi Serkan Çağlar'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından havayoluyla memleketi Gaziantep'e getirildi. Asri Mezarlık'ta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Yakınları, Çağlar'ın Türk Bayrağı ve tuttuğu takımın formasıyla örtülen tabutuna sarılarak, "Bu acıya yürek dayanmaz, gencecik yaşında hayattan koparıldı" sözleriyle feryat etti. Talihsiz kondüktör, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.