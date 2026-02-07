Adalet Bakanı Tunç’tan Atlas Çağlayan’ın ailesine ziyaret

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 19:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz ay Güngören’de 15 yaşındaki bir zanlı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti.