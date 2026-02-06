Uyuşturucu soruşturmasında Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Bu kez soruşturmada sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ödemiş'te yakalanan Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasın her geçen gün derinleşiyor. Bu kez soruşturmada sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alındı.
DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken hakkında arama kararı olan Simge Barankoğlu'nu durdurdu. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Barankoğlu, ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ünlü fenomenin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmış