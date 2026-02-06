Uyuşturucu soruşturmasında Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Bu kez soruşturmada sosyal medya fenomeni Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından Ödemiş'te yakalanan Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.