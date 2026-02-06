Samsun’da polis motosikleti otomobille çarpıştı: 2 polis memuru yaralandı
Giriş Tarihi:
AA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Samsun’un İlkadım ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ş.T'nin kullandığı 55 AHN 425 plakalı otomobil, Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerine ait motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.