İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılar

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 19:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.