İstanbul'da banka soygunu! Paraları alıp kaçtılar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı.

Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

