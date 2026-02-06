Eyüpsultan’da korkunç olay! Yol kenarında ceset bulundu

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 22:09 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Eyüpsultan'da yoldan geçen kişiler tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde cesedin Zafer Çevik (34)'e ait olduğu belirlendi. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.