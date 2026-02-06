Enkazda bırakmadığı o eli şimdi mezar başında tutuyor! Türkiye'yi ağlatan babanın en acı nöbeti
6 Şubat depremlerinin 3. yılında Kahramanmaraş’ta acı bir kez daha yürekleri dağladı. Gece yarısından itibaren mezarlıklara akın eden depremzedeler, kaybettikleri sevdiklerinin kabri başında dualarla sabahladı. Enkaz altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan Mesut Hançer’in sözleri, asrın felaketinde dinmeyen acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Kahramanmaraş'ta yürekleri dağlayan bir manzara hakim. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde sevdiklerini toprağa veren binlerce vatandaş, gecenin ilk saatlerinden itibaren mezarlıklara akın etti.
Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerin başında dualar okunurken, enkaz altında kaybettiği kızının elini tutarken çekilen karesiyle tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Mesut Hançer'in sözleri, felaketin büyüklüğünü ve dinmeyen acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
GECE YARISI MEZARLIKLARA AKIN ETTİLER
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılında acı ilk günkü tazeliğini koruyor. Gecenin karanlığına rağmen Kapıçam Şehir Mezarlığı'na giden çok sayıda vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek çiçekler bıraktı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Soğuk havaya rağmen mezar başlarından ayrılmayan depremzedeler, yaktıkları ateşlerin etrafında birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduğu mezarlıkta, asrın felaketinin izleri dualarla ve gözyaşlarıyla silinmeye çalışılıyor.
ACILI BABA HANÇER VE EŞİ KIZLARININ KABRİ BAŞINDAYDI
Deprem felaketinde Ebrar Sitesi'nin enkazı altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla'yı kaybeden ve o günden beri evladının acısını yüreğinde taşıyan Mesut Hançer, felaketin üçüncü yılında da eşi Gülseren Hançer ile birlikte kızının mezarı başındaydı. Depremin ardından yerleştikleri Ankara'dan kızlarını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'a gelen aile, kabir başında duygusal anlar yaşadı. Yaşadığı tarifsiz kederi dile getiren Mesut Hançer, "Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil" sözleriyle acısının büyüklüğünü aktardı.