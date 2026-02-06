Enkazda bırakmadığı o eli şimdi mezar başında tutuyor! Türkiye'yi ağlatan babanın en acı nöbeti

foto: AA

"BU ACI HİÇBİR ZAMAN UNUTULMUYOR"

Aradan geçen üç yıla rağmen evladına olan özlemi ve yaşadığı yıkımı anlatan Mesut Hançer, "Senesi geldi, hiçbir zaman unutulmuyor bu acı. Bu acı hiçbir zaman için tarif edilebilecek acı değil, kızımı kaybettim, ailemi kaybettim komple. Yani hiç tarif edilecek gibi değil. Biz şu anda Ankara'dayız, deprem sonrası oraya yerleştik. 6 Şubat'ta senesi geldiği için kızımızı ziyarete geldik" ifadelerini kullandı.

foto:AA

Gecenin karanlığında kızının kabri başında bekleyen acılı baba, 6 Şubat'ın yıl dönümünde asrın felaketinde yitip giden canlar için dua etti.