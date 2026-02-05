Yüzde 90 yoğunlukla trafik kilit! İstanbul'da araçlar durma noktasında geldi

İstanbul'da haftanın 4. iş gününde mesai bitimi sonrası trafik kilitlendi. Araçların güçlükle ilerlediği trafikte sağanak yağışın etkisiyle de yoğunluk yüzde 90'a çıktı. Kentin birçok noktasında araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. Haftanın dördüncü iş gününde etkili olan sağanak yağmur, ağır ilerleyen trafiği olumsuz etkiledi. Kent genelinde yollar kilitlenirken, yoğunluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve birçok bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Çağlayan, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde sürücüler güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu mevkilerinde çift yönlü yoğunluk trafiği felç etmiş durumda. Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafikte araçlar ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haramidere ile Beylikdüzü mevkilerinde de Edirne istikametinde yoğunluk gözlemleniyor.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu-Avrupa yönünde araçlar güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolunda Ataşehir'den Maltepe'ye kadar aralıklarla yoğun trafik yaşanırken, aynı karayolunun Kadıköy güzergahında da yoğunluk gözleniyor.

Sahil yolunda da Kadıköy ile Maltepe arasında aralıklarla trafik yoğunluğu yaşanırken TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçların güçlükle ilerlediği kaydedildi

Yoğunluk nedeniyle metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.