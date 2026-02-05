Nevşehir'de sır ölüm! 19 yaşındaki Sümeyye için otopsi yapılacak
Nevşehir’de iki gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’tan üzücü haber geldi. Genç kızın cansız bedeni, kentteki boş bir arazide kayalıklar arasında bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri tüm ihtimalleri değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Nevşehir'de önceki akşamdan beri haber alınamayan Sümeyye Satılmış (19), boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre Sümeyye Satılmış önceki gün 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla görüntülü görüşme yaptı.
Sabah'ın haberine göre bu görüşmenin ardından genç kıza ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırılarak devam etti.
AİLESİNDEN AYRI YAŞIYOR
Ekipler, arama faaliyetlerini yaya ve drone destekli olarak sürdürürken, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Yapılan kamera incelemelerinde Sümeyye Satılmış'ın Kahveci Dağı eteklerinde yürüdüğü belirlendi. Arama çalışmalarının sıklaştırıldığı bölgede, ekipler genç kızın cansız bedenine ulaştı.
İlk belirlemelere göre Satılmış'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu, tek başına yaşadığı öğrenildi.