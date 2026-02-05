Nevşehir'de sır ölüm! 19 yaşındaki Sümeyye için otopsi yapılacak

Nevşehir’de iki gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’tan üzücü haber geldi. Genç kızın cansız bedeni, kentteki boş bir arazide kayalıklar arasında bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri tüm ihtimalleri değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı.