Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Malatya istikametine giden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kayseri Malatya yolu Kuruköprü mevkisinde meydana geldi. Ferhat K. idaresindeki 34 SP 4817 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Ferhat K. ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Kadir Y.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.