Karaköy İskelesi'nde korkunç olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cesedi bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde ceset görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.