İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 28 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerce insan kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 11'i çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı, insan kaçakçısı şüphelisi ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.