İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında İHA iddiası!

İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen gizemli cisim, bölgede büyük hareketliliğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürerken, bulunan cihazın menşei ve hangi amaçla bölgede bulunduğu mercek altına alındı.

BALIKÇILARIN DİKKATİ SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'un kuzey kıyılarında sabah saatlerinde avlanmaya çıkan balıkçılar, suyun üzerinde alışılagelmişin dışında bir parça fark etti. Yapılan ilk incelemelerde bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen bu parça için hemen yetkililere haber verildi.

Konuya ilişkin detayları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim buldu, son bilgileri alacağız" sözleriyle sahadaki ilk durumu aktarırken; cihazın teknik özelliklerinin belirlenmesi için çalışmaların yoğunlaştığını bildirdi.

KOCAELİ'DEKİ BENZER OLAYI HATIRLATTI

Karaburun'da yaşanan bu gelişme, akıllara geçtiğimiz dönemde Kocaeli'de yaşanan benzer bir vakayı getirdi. Olayın detaylarına değinen Vural, "Hatırlayacaksınız Kocaeli'de de buna benzer bir durum yaşanmıştı ve İHA olduğu düşünülen o cihazın ne olduğu incelemeler sonucunda ortaya çıkmış ve menşei de belirlenmişti. İşte bu bulunan ürünle alakalı da aynı süreç devam edecek" ifadelerini kullandı. Uzman ekiplerin cihaz üzerindeki seri numaraları ve üretim yılı gibi kritik verileri inceleyeceği belirtildi.

TEKNİK İNCELEME VE ROTADAKİ SIR PERDESİ

Cihazın denizden çıkarılmasının ardından yapılacak raporlama, olayın üzerindeki sis perdesini aralayacak. İnceleme sürecine dair detayları paylaşan Vural, "Eğer ki gerçekten İHA ise hangi ülke menşeli olduğu, hangi sebeplerle uçuşa kalktığı, bunun yanı sıra seri numaraları araştırılacak ki bu bilgiler çok kıymetli. Ayrıca denizin dalga durumu ve rüzgar açısı da rotasının belirlenmesinde kilit rol oynayacak" dedi. Bölgedeki hava ve deniz şartlarının değişkenliğine dikkat çeken Vural, "Dalgalarla sürüklenerek mi oraya geldi yoksa o bölgede mi uçuş yapıyordu, tüm bunlar ekiplerin hazırlayacağı nihai raporla netleşecek" sözleriyle incelemenin kapsamını özetledi.