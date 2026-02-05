Hatay'da şüpheli valiz paniğe neden oldu: İçi boş çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yol kenarında sahipsiz bir valiz paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha ekibinin özel kıyafetle yaptığı kontrolde valizin boş olduğu tespit edildi. Cadde yeniden trafiğe açıldı.