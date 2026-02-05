Hatay'da şüpheli valiz paniğe neden oldu: İçi boş çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yol kenarında sahipsiz bir valiz paniğe yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha ekibinin özel kıyafetle yaptığı kontrolde valizin boş olduğu tespit edildi. Cadde yeniden trafiğe açıldı.
Olay, gece yarısı Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi Zeytindalı Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha ekibinde görevli polisin, özel kıyafet ile yaklaşarak kontrol ettiği valizin boş olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından cadde, yeniden trafiğe açıldı.