Bursa'da korku dolu anlar! Tekstil fabrikada yangın çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler 112 ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Gül Sokak'taki tekstil fabrikasının deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Depodan yükselen alevleri fark eden fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevlere 9 ekip, 21 araç ve 55 itfaiye personeli ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.