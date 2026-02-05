Adana'da korkutan yangın! İki katlı ev küle döndü

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 05:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı evde gece yarıs yangın çıktı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, ev sahibi ve eşi komşularının yardımıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.