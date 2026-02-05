Adana'da korkutan yangın! İki katlı ev küle döndü
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Adana’nın Kozan ilçesinde iki katlı evde gece yarıs yangın çıktı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, ev sahibi ve eşi komşularının yardımıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece yarısı Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki Hüseyin G.'ye ait iki katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hüseyin G. ve eşi, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi. Evi saran alevler, adrese sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Evi kullanılmaz hale getiren yangının, ilk incelemeye göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.