Yalova'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 01:44

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Mahmut Yağmur, uzun süredir kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından aranmaya başlandı. Komşuları ve tanıdıkları tarafından yapılan aramalara cevap vermeyen emekli öğretmenin durumu endişe yarattı. Bunun üzerine harekete geçen yakınları, Mahmut Yağmur'un evine giderek kontrol yaptı. Evde yapılan kontrolde emekli öğretmen cansız bedeni ile bulundu.