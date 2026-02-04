Veteriner av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 20:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Karaman'da acı bir kaza yaşandı. Veteriner Ömer Selvi, çiftlik deposunda av tüfeğini incelerken kazara tetiğe dokunarak kendini vurdu. Ağır yaralanan 44 yaşındaki veteriner, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.