Nevşehir'de 19 yaşındaki kız kayboldu! Arama çalışması başlatıldı

Nevşehir'de en son yakınları ile görüntülü görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye S. için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, metruk binalar dahil en son görüntülü arama yaptığı tahmin edilen bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye S.'yi akşam saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde yakınları ile görüntülü konuştu. Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye S.'yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Oteller ve şehirlerarası otobüs firmalarının kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kıza ait herhangi bir kayda ulaşamadı.