Kocaeli'de 2 katlı metruk binada yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tuğlaları kırarak içeri girerken, binada kimsenin olmadığı bildirildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan yükselen alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından binadaki tuğlaları kırarak içeri giren itfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu arada yanan binanın bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanlar, binayı saran yoğun duman nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartmana dolan duman ise itfaiyenin müdahalesiyle tahliye edildi.